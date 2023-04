Challenger de Rome - Joris De Loore sort vainqueur du duel belgo-belge contre Michael Geerts au premier tour

De Loore a rapidement dominé la rencontre, en prenant le service de Geerts dès la deuxième opportunité, avant de remettre le couvert pour mener 4-1 avant de conclure 6-2. Dans la deuxième manche, le Brugeois a poursuivi sur sa lancée en remportant les quatre premiers jeux, s'offrant une balle de match sur le service de son adversaire, à 5-1. Geerts a défendu celle-ci avec succès, avant d'inévitablement s'incliner sur le service de De Loore, 6-2. Au deuxième tour, Joris De Loore sera opposé au Bosnien Nerman Fatic (ATP 266) ou à l'invité italien Gabriele Piraino (ATP 478), qui s'affronteront plus tard dans l'après-midi. Les deux adversaires du jour s'aligneront sur le tournoi en double, ensemble, à partir de mardi. Au premier tour, Joris De Loore et Michael Geerts affronteront la paire quatrième tête de série, formée par l'Équatorien Diego Hidalgo et le Finlandais Patrik Niklas-Saminen (Belga)