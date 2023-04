Challenger de Tallahassee - Zizou Bergs, remonté au 132e rang à l'ATP: "Un titre qui va me remettre en selle"

"Je pense que c'est un titre qui va me remettre en selle", a confié Zizou Bergs à Belga. "La semaine passée avait déjà été encourageante et ici, j'ai confirmé. Cela me procure un agréable sentiment. Il s'agit de ma première expérience sur la terre battue américaine. Ma surface préférée est le gazon, suivi du dur, mais j'ai prouvé que j'avais un jeu assez complet qui peut me permettre de briller également ailleurs. Cette victoire tombe en outre à point nommé, car je vais avoir pas mal de points à défendre au classement prochainement." Remonté de la 156e à la 132e place à l'ATP, Zizou Bergs, se rappelle ainsi qu'il avait atteint la finale à Troisdorf, en Allemagne, fin mai, et surtout triomphé au Challenger 125 d'Ilkley, en Grande-Bretagne, à la mi-juin l'an dernier. "Je me suis donc donné un peu d'air", a poursuivi le droitier de Lommel, qui jouera cette semaine le tournoi Challenger de Savannah, en Géorgie, où il est la première tête de série. "Cela m'offre l'opportunité de continuer à travailler et à construire dans la sérénité pour franchir d'autres caps. C'est donc vraiment chouette et j'espère que je pourrai à aller chercher d'autres victoires. Je veux continuer à regarder vers le haut et grimper encore plus." (Belga)