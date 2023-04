Classement ATP - Zizou Bergs et Raphaël Collignon font la bonne opération, Goffin toujours dans le top-100

David Goffin a gagné 4 places à la suite de son élimination au deuxième tour de l'ATP 500 de Barcelone contre le Japonais Yoshihito Nishioka. Le numéro 1 belge, qui a ainsi empoché 20 points supplémentaires par rapport à la semaine dernière, s'alignera cette semaine au Masters 1000 de Madrid, où il s'était incliné en huitièmes de finale face à Rafael Nadal la saison dernière. Il sera opposé au premier tour à l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 53). Plusieurs Belges ont connu une progression remarquable, parmi lesquels Zizou Bergs, qui atteint le 132e rang mondial. Celui-ci a remporté dimanche le Challenger de Tallahassee en Floride, et a pris 75 points pour gagner 24 places au classement. Kimmer Coppejans demeure troisième joueur belge, en 178e position. Le quart-de-finaliste du Challenger 125 d'Oeiras, au Portugal, a progressé de 11 places. C'est cependant Raphaël Collignon qui a fait le plus grand bond au classement, montant de la 249e à la 211e position à la suite de sa finale au Challenger 75 de Regione Abruzzo, en Italie. Gauthier Onclin, qu'il a éliminé en quart de finale dudit tournoi, a gagné 10 rangs et est 214e mondial. Le Serbe Novak Djokovic reste en tête du classement mondial malgré son élimination précoce en quart de finale à Banja Luka, en Bosnie. Son dauphin espagnol Carlos Alcaraz se rapproche. Il défendra cette semaine son titre à Madrid, où il avait battu Djokovic en finale l'année dernière. Blessé, le Serbe a déclaré forfait pour le tournoi. Le Russe Daniil Medvedev complète le podium. (Belga)