Conflit au Soudan - Huit Belges ont déjà été évacués du Soudan tandis qu'une trentaine sont encore sur place

Selon le SPF Affaires étrangères, 42 Belges et ayants droit se trouvent actuellement au Soudan et une collaboration avec la France et les Pays-Bas a été mise en place afin d'évacuer aussi vite que possible les Européens qui le demandent. Grâce à ce mécanisme, huit Belges et leurs familles ont déjà pu quitter le Soudan, a annoncé la ministre Lahbib lundi matin, avant le début du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères. Parmi les personnes évacuées se trouve notamment Wim Fransen, chef de la section soudanaise de la Direction générale de la protection civile et de l'aide humanitaire européenne (ECHO). Ce dernier avait été blessé la semaine dernière lors des premières flambées de violence. Une trentaine de Belges se trouve toujours au Soudan. "Mais une grande partie d'entre eux n'a pas exprimé de volonté de partir", a affirmé la ministre. Il est par ailleurs possible que d'autres opérations d'évacuation soient organisées, mais rien n'est encore certain. "Tout dépend de la situation sécuritaire sur place." La ministre Hadja Lahbib a également voulu souligner le travail réalisé par le personnel diplomatique, ainsi que l'efficacité de la coopération avec des pays tels que la France, Djibouti, la Jordanie, l'Allemagne et les Pays-Bas. (Belga)