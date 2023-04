Conflit au Soudan - Italie et Allemagne évacuent des centaines de leurs ressortissants

L'armée allemande a annoncé sur Twitter que "le premier Airbus A400M est sur le chemin de la Jordanie avec ses 101 évacués", précisant que deux autres avions avaient été dépêchés au Soudan pour participer aux évacuations. L'Italie a également évacué dimanche tous ses ressortissants qui avaient demandé à quitter le Soudan, a annoncé la Première ministre Giorgia Meloni, qui a appelé "à la fin de la guerre et à l'ouverture de négociations". "Tous nos concitoyens qui avaient demandé à partir ont été évacués", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Avec eux se trouvent aussi des citoyens étrangers", a-t-elle précisé. Plus tôt dans la journée, son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani avait évoqué l'évacuation par l'armée italienne "d'environ 200 personnes, y compris des ressortissants suisses et des membres de la nonciature apostolique", l'ambassade du Saint-Siège au Soudan. Dans un tweet, M. Tajani a précisé que les personnes évacuées étaient "en vol pour Djibouti". Giorgia Meloni a également lancé dimanche soir un "appel à la fin de la guerre, à l'ouverture de négociations qui aboutissent à un gouvernement dirigé par des civils". Les sept membres du personnel diplomatique de la Suisse ainsi que cinq accompagnants ont pu être évacués en collaboration avec des pays tiers, a indiqué dimanche soir le département des Affaires étrangères suisse. "L'exercice a été rendu possible grâce à une collaboration avec nos partenaires, notamment la France", a aussi écrit sur Twitter le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. (Belga)