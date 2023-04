Conflit au Soudan - Un deuxième avion français atterrit à Djibouti, environ 200 évacués au total

Ce deuxième avion avait "une centaine de personnes à son bord", "des ressortissants français mais également de nationalités tierces, notamment européennes", a déclaré un porte-parole du Quai d'Orsay à l'AFP. Parmi les pays ayant sollicité l'aide de la France pour évacuer leurs citoyens, une source diplomatique a listé la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, le Niger, le Maroc, l'Égypte, ou encore l'Éthiopie, sans précision sur le fait que ces ressortissants se trouvaient dans l'un ou l'autre avion. Dimanche, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait communiqué des Belges faisaient partie des personnes évacuées du Soudan dans le cadre des opérations d'évacuation en cours en coopération avec la France et les Pays-Bas. Selon les Affaires étrangères en Belgique, 42 Belges et ayant droits se trouvent sur le sol soudanais Selon une source aéroportuaire djiboutienne, un premier avion français transportant 106 passagers avait déjà atterri en fin d'après-midi à Djibouti. Après plus d'une semaine de combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), les personnes arrivées à l'aéroport étaient "fatiguées, tendues, mais très soulagées d'être arrivées à bon port", selon les sources françaises. Quatre avions avaient été prépositionnés depuis quelques jours à Djibouti et d'autres moyens sont en attente au Tchad pour l'opération, d'après l'état-major. Des moyens maritimes ont aussi été déployés au large des côtes soudanaises "à toutes fins utiles", a-t-on encore précisé. (Belga)