Conflit au Soudan - Washington "très préoccupé" par la présence du groupe russe Wagner au Soudan

"Nous avons de très sérieuses préoccupations sur l'engagement du groupe de Prigojine -- le groupe Wagner -- au Soudan", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kényan Alfred Mutua qui a lui critiqué le rôle joué par certains pays du Moyen-Orient. "Nous sommes préoccupés depuis un certain temps par le rôle joué par certains de nos amis au Moyen-Orient, ainsi que la Russie et d'autres, qui soutiennent l'un ou l'autre camp", a affirmé le ministre kényan des Affaires étrangères. "Ce n'est pas le moment de prendre parti pour un camp ou l'autre", a-t-il dit, en demandant "aux forces externes de laisser le Soudan tranquille". M. Mutua n'a cité aucun pays particulier. Pour sa part, M. Blinken a relevé que le groupe Wagner, qui est également actif au Mali ou en Centrafrique, apporte "là où il est présent son lot de morts supplémentaires et de destruction". (Belga)