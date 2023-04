De nouveaux costumes à la Procession du Saint-Sang à Bruges

Lors de cette tradition annuelle qui remonte à 1304, plus de 1.800 figurants donnent vie à diverses scènes. Ils chantent, dansent et font du théâtre de rue. Cette année, de nouveaux costumes seront fournis. "Par exemple, les Croisés et les cavaliers du groupe d'ouverture porteront de nouvelles tenues. Le groupe des Bourgeois brugeois élargira sa collection vestimentaire avec 50 nouveaux exemplaires pour femmes, hommes et enfants. Les costumes ont été confectionnés dans son atelier. La nouvelle crèche mobile aura de quoi attirer tous les regards. La précédente datait d'il y a presque un demi-siècle. "La nouvelle crèche sera un modèle de luxe pour l'enfant Jésus et ses parents", explique le coordinateur général, Matthieu Clarysse. Avec le projet "Procession du Saint-Sang inclusive 2025", l'organisation vise à rendre l'événement aussi inclusif et accessible que possible aux spectateurs d'ici à 2025. "Le parcours sera divisé en cinq zones", explique Jolien Smis, chorégraphe et responsable de l'inclusion. "Dans chaque zone, une assistance sera possible pour les personnes avec un handicap." En outre, la Procession du Saint-Sang travaille avec l'application "Erfgoed". Via cette application, les aveugles, les malvoyants, les sourds et les malentendants peuvent suivre la procession gratuitement grâce à une description audio ou des vidéos sous-titrées en langue des signes flamande. Cette année, l'application est disponible en plusieurs langues. La Procession du Saint-Sang se déroulera le jeudi 18 mai et commencera à 14H30 au Dijver. Elle serpentera les rues du centre-ville de Bruges. Les spectateurs pourront s'asseoir n'importe où le long du parcours. Des tickets pour une place sur un banc ou dans une tribune sont en vente sur le site web https://www.bloedprocessiebrugge.be/fr/. (Belga)