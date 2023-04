Des experts lancent un appel pour un plan de vaccination clair des personnes âgées belges

(Belga) La couverture vaccinale chez les adultes et les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, est faible en Belgique, constate la Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG). "Notre population est en train de vieillir, et il est donc plus important que jamais d'investir dans un vieillissement en bonne santé", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse lundi 24 avril avant de pointer la nécessité de "mettre en place un plan de vaccination national ciblant ce groupe de population".