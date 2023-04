Espagne: la dépouille du fondateur de la Phalange exhumée de l'ancien mausolée de Franco

Une fois sortis de cette basilique monumentale creusée dans la roche et située non loin de Madrid, les restes de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) ont été transférés dans le cimetière madrilène de San Isidro pour y être réinhumés, a constaté un photographe de l'AFP sur place. Le cortège funéraire, transportant la dépouille et escorté par les autorités, y est arrivé vers 13H30 HB. Environ 200 militants d'extrême droite l'ont accueilli en faisant le salut fasciste et se sont opposés aux nombreux policiers présents sur place lors de brèves échauffourées. Fils du dictateur Miguel Primo de Rivera, qui dirigea l'Espagne de 1923 à 1930, le fondateur de la Phalange a été exécuté en novembre 1936, au début de la Guerre civile espagnole (1936-1939) provoquée par le soulèvement de militaires, dont le général Francisco Franco, contre le gouvernement républicain élu. D'inspiration fasciste, la Phalange a été l'un des piliers du régime franquiste avec l'Eglise catholique et l'armée. Cette exhumation, trois ans et demi après celle de la dépouille de Franco, découle de l'entrée en vigueur en octobre d'une loi phare du gouvernement de gauche dite de "Mémoire démocratique", qui vise entre autres à faire de l'ancien mausolée un lieu de mémoire sur cette sombre période. La famille Primo de Rivera, qui a négocié les conditions de l'exhumation avec le gouvernement, a choisi cette date car elle correspond au 120e anniversaire de la naissance du fondateur de la Phalange. (Belga)