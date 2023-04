Invasion de l'Ukraine - La Suisse maintient son refus de réexporter des munitions de vers l'Ukraine

Il fait référence au principe de neutralité. "Chez nous, cela fait partie de l'ADN", précise-t-il dans le journal allemand Augsburger Allgemeine. "Cela signifie aussi que nous ne soutenons pas les guerres", ajoute-t-il. L'ambassadeur se dit étonné de "l'ampleur des critiques qui s'abattent" sur la Suisse. "On donne l'impression que la Suisse est complice si Poutine gagne la guerre. Mais 12.000 cartouches n'influenceront pas la guerre et ne décideront pas de la victoire". L'Allemagne veut exporter vers l'Ukraine des munitions helvétiques pour le char antiaérien Guepard. La Suisse doit toutefois donner son accord à la réexportation des munitions, le gouvernement allemand s'étant engagé lors de la commande à ne pas les transmettre à des pays en guerre. Berlin a livré 34 de ces chars à l'Ukraine, avec 60.000 munitions, mais elles ne sont pas suffisantes. Le président de la Confédération Alain Berset avait, lui aussi, réaffirmé le refus de la Suisse de réexporter des munitions suisses lors de sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin la semaine dernière. "On ne peut pas nous demander d'enfreindre nos propres lois", avait-il lancé. (Belga)