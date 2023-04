Invasion de l'Ukraine - Le patron de Wagner menace de "supprimer tout le monde sur le champ de bataille"

Evgueni Priguojine a proféré ses menaces en réaction à un message radio qui aurait été intercepté, alors qu'il provenait des forces ukrainiennes. Celles-ci feraient référence à l'exécution d'un membre de Wagner blessé. En réponse à quoi, Evgueni Prigojine a accusé Kiev de violer le droit international. "On ne sait pas comment s'appelait notre gars blessé qui a été abattu par de misérables Ukrainiens. Mais on va supprimer tout le monde sur le champ de bataille. On ne fera plus de prisonniers", a-t-il argué, avant d'ajouter que "quand tu fais un prisonnier, tu commences par prendre soin de lui, tu le soignes, tu ne lui fais pas de mal et tu le renvoies à la maison après quelque temps en l'échangeant ou juste comme ça". Cependant, il est difficile de savoir si le leader du groupe paramilitaire russe mettra ses menaces à exécution, alors que Wagner a encore libéré des prisonniers ukrainiens lors de la fête de Pâques orthodoxe il y a quelques jours. Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans les affrontements pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. La ville est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. (Belga)