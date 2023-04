Le stade Roi Baudouin a accueilli l'an dernier près de 373.000 spectateurs de concerts

Celle-ci souhaitait notamment connaître le bilan global pour l'année 2022 des concerts et/ou spectacles en termes de nombre de jours et de nombre de spectateurs, ainsi que de recettes pour la Ville de Bruxelles. L'année dernière a été marquée par la reprise des activités après les deux précédentes neutralisées par la pandémie de covid-19. Le premier concert d'Ed Sheeran, le 22 juillet, en a attiré le plus grand nombre: 58.735 spectateurs. On en a dénombré plus de 55.000 pour chacun des concerts de Coldplay, début août. Celui des Rolling Stones, le 11 juillet a été vécu par 46.396 personnes. Selon le collège, 2022 est une année exceptionnelle au regard des années antérieures pour le stade Roi Baudouin. On avait dénombré trois concerts en 2017: Coldplay (2 fois) et U2. Il n'y en avait eu aucun en 2018; deux en 2019 (Rammstein & Metallica); et aucun en 2020 et 2021. Les rentrées financières pour la Ville sont conformes aux estimations budgétaires, à savoir 1,2 millions d'euros, l'an dernier. Les loyers du stade couvrent les coûts de l'énergie, lesquels n'ont pas été soumis à l'envolée des prix grâce à la participation de la Ville à la centrale de marché de Sibelga. En 2023, le Stade Roi Baudouin accueillera sept concerts. La Ville rappelle qu'elle consacre cette année 2,5 millions d'euros pour la rénovation des 50.094 sièges; 1,5 million d'euros pour la rénovation de la tribune 1 et 2,7 millions d'euros pour la rénovation de la piste d'athlétisme. (Belga)