Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany élu meilleur entraîneur de la saison en Championship

L'ancien capitaine des Diables Rouges et de Manchester City est arrivé en début de saison pour occuper le poste de coach principal de Burnley FC. L'équipe venait de basculer en Championshipaprès sa 18e place en Premier League la saison précédente. A désormais 37 ans, "Vince The Prince" a assuré son équipe de retrouver le championnat le plus difficile du monde, la Premier League, dès sa première saison alors qu'il s'était donné cinq ans pour réaliser cette performance. Cette deuxième expérience comme entraîneur d'une équipe, après son échec à Anderlecht (comme joueur-entraîneur puis entraîneur entre 2019 et 2022), a été couronnée dimanche du titre de "Manager de l'année" en Championship. Il a été préféré à ses confrères Michael Carrick (Middlesbrough) et Mark Robins (Coventry City). Samedi, l'assurance d'être promu étant acquise à sept journées de la fin de la compétition, Burnley a manqué une deuxième occasion d'être sacré champion en concédant sa 3e défaite en 43 rencontres, 1-2 face à Queens Park Rangers. Les Clarets possèdent dix points d'avance sur Sheffield qui peut encore en gagner douze au maximum. En cas de victoire de Burnley, mardi à Blackburn, le titre sera officiel. Chuba Akpom (Middlesbrough) a lui été élu dimanche "Joueur de l'année" en Championship. (Belga)