Liège?Bastogne?Liège - Mikkel Honoré a subi une commotion cérébrale dans la chute qui a emporté Pogacar

"Je vais bien", a écrit Honoré. "J'ai une commotion cérébrale et quelques égratignures, mais je suis vraiment heureux qu'il ne se soit rien passé de plus grave, car c'était une chute à grande vitesse. Je vais maintenant prendre le temps de me reposer et de récupérer, et je reprendrai l'entraînement quand je serai complètement rétabli." Après seulement 85 kilomètres de course, Honoré a été victime d'une double crevaison dans un faux-plat descendant. Pogacar, qui se trouvait derrière lui, a été entraîné dans sa chute. Le Slovène a été opéré au scaphoïde du poignet gauche dimanche, en début de soirée. "J'ai parlé à Pogacar et je lui ai souhaité le meilleur pour son rétablissement", a indiqué le Danois. (Belga)