L'Inde sera d'ici fin avril le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine

"La Chine va bientôt céder sa place détenue depuis longtemps de pays le plus peuplé du monde. D'ici la fin de ce mois, la population de l'Inde devrait atteindre 1.425.775.850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale", selon un communiqué publié à New York du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies. Le 19 avril, un rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sur l'état de la population mondiale a estimé que la population de l'Inde compterait 1,4286 milliard d'habitants contre 1,4257 milliard pour la Chine, d'ici le milieu de l'année 2023. (Belga)