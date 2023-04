Météo - Un temps frais et des averses au sud du pays ce lundi après-midi

Mardi, le ciel sera très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec encore quelques averses résiduelles. Les éclaircies seront un peu plus marquées sur le nord du pays. En cours de journée, les nuages bourgeonneront et pourront par endroits atteindre le stade d'averses dans l'intérieur du pays. Le temps sera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 6 degrés en Haute Ardenne et 10 ou 11 degrés en Flandre. Mercredi, le temps sera calme et frais avec par moments du soleil. Jeudi, le temps restera assez beau mais l'atmosphère se radoucira nettement. La prochaine zone de pluie devrait envahir notre pays la nuit suivante. (Belga)