Olivier Vandecasteele - Une fresque participative pour Olivier Vandecasteele réalisée mardi devant la Bourse

À partir de 16h00, les passants seront invités à donner les mots qui leur viennent à propos de la situation que vit l'humanitaire belge, emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022. La fresque sera réalisée sur les panneaux en bois situés devant le bâtiment, du côté du piétonnier. L'artiste a côtoyé Olivier Vandecasteele plus jeune, aux scouts et au collège à Tournai. À travers cette fresque, Denis Meyers veut donc soutenir l'action mondiale lancée en soutien au travailleur humanitaire. Pour rappel, le Tournaisien est emprisonné en isolement depuis le début de sa détention et a été condamné à 40 ans de prison pour espionnage ainsi qu'à 74 coups de fouets. Selon ses proches, il serait détenu dans des conditions inhumaines et son état de santé serait en danger. (Belga)