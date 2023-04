Ouverture du procès de l'auteur de la pire attaque antisémite aux Etats-Unis

Robert Bowers est jugé pour 63 chefs d'accusation et risque la peine capitale pour avoir commis des assassinats aggravés de la qualification d'acte antisémite. Le 27 octobre 2018, ce routier alors âgé de 46 ans avait fait irruption dans la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh armé de trois pistolets et d'un fusil d'assaut semi-automatique, après avoir posté des messages antisémites sur un site d'extrême droite. Il avait ouvert le feu et tué onze personnes en pleine cérémonie de shabbat, commettant l'attaque la plus sanglante contre des juifs aux Etats-Unis. Trois ans après l'engagement de campagne de Joe Biden d'abolir la peine de mort au niveau fédéral, ce procès ravive les débats autour de la peine capitale. Dès 2019, le procureur fédéral de Pittsburgh avait indiqué qu'il la requerrait pour Robert Bowers, citant son "absence de remords" et "sa haine et son mépris" pour les juifs. (Belga)