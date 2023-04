Procès des attentats à Bruxelles - La location des planques rues Max Roos et du Dries au coeur des témoignages mardi

Ces exposés suivront ceux de quatre personnes venues décrire lundi le voisinage de l'appartement de la rue des Casernes à Etterbeek, d'où sont partis le kamikaze Khalid El Bakraoui et l'accusé Osama Krayem, le matin des attaques. Ce dernier, bombe sur le dos, avait renoncé au dernier moment à pénétrer dans le métro pour s'y faire exploser. De manière générale, les témoins ont pointé des relations cordiales avec le locataire de l'appartement, l'accusé Smail Farisi, et n'ont relevé rien de suspect dans son comportement. Mardi, de nouveaux témoins se pencheront sur la location de la rue du Dries. Khalid El Bakraoui avait loué cette adresse fin 2015 sous un faux nom pour y installer des membres du groupe dont les accusés Salah Abdeslam et Sofien Ayari. Une fusillade y avait éclaté avec la police le 15 mars 2016, durant laquelle Mohamed Belkaïd, membre de la cellule, avait trouvé la mort. Quant à la rue Max Roos, il s'agit de l'appartement où les explosifs ont été fabriqués et d'où les kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, ainsi que l'accusé Mohamed Abrini sont partis pour se rendre à l'aéroport. L'appartement schaerbeekois avait été loué par Ibrahim El Bakraoui sous le pseudonyme de Miguel Dos Santos à partir du 21 janvier 2016. (Belga)