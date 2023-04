Sommet de la mer du Nord - Parc éolien au large de Dunkerque: la Belgique n'exclut pas un recours à la Justice UE

La Belgique s'est déjà portée devant le Conseil d'État français et la Commission européenne pour contester ce projet. Les habitants des communes côtières voisines de la frontière craignent les nuisances visuelles, tandis que le port d'Ostende craint de voir entravées les routes maritimes historiques à destination et en provenance du Royaume-Uni. Si le litige n'est pas résolu diplomatiquement, la Belgique n'exclut pas une requête devant la Cour de Justice de l'UE. Les pourparlers se poursuivent toutefois, selon le ministre. "Déplacer le parc un peu plus loin résoudrait tous les problèmes", a-t-il ajouté. (Belga)