TC Charleroi - Sept ans de prison ferme requis pour des agressions sexuelles sur une enfant de neuf ans

Le prévenu est en aveu d'avoir, durant la relation sentimentale qu'il entretenait avec la mère de la victime, commis des agressions sexuelles sur la jeune mineure âgée de 9 ans au début de la période infractionnelle et atteinte d'un retard mental. La maman de la victime a déposé plainte en septembre 2020. "C'est en voyant le profil Facebook du prévenu que la mineure a confié à sa mère 'les trucs bizarres' infligés par ce dernier", a précisé le parquet. L'ex-beau-père est en aveu des faits. Auditionné, ce dernier a reconnu une vingtaine de viols et d'attouchements en trois ans et demi de temps. Une peine de 7 ans de prison a été requise à son encontre par la substitute Malorgio. "Il dit notamment qu'il ne voit pas où est le problème si un adulte a une relation sexuelle avec un enfant si les deux en ont envie,", a relevé la substitute du procureur. Me Turk, à la défense, a sollicité un sursis probatoire. Jugement le 22 mai. (Belga)