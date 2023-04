VolleyProms 2023 - Pablo Kukartsev et Nova Marring élus Joueur et Joueuse de l'année

L'attaquant argentin Pablo "Kuka" Kukartsev, 30 ans, réalise une très bonne saison avec Roulers. Les Flandriens n'ont concédé qu'une seule défaite en championnat le mois dernier contre Maaseik (3-1) et atteint la finale de la Coupe CEV, battus au golden set face à Modène. Fin février, Roulers avait remporté sa 15e Coupe de Belgique en s'imposant 3-0 en finale contre Menin. À partir de vendredi, Roulers et Maaseik disputeront la finale au meilleur des cinq manches. Dans cette finale, l'équipe de Steven Vanmedegael aura l'avantage du terrain. La Néerlandaise Nova Marring, 22 ans, de l'équipe Asterix Avo Beveren est récompensée comme la meilleure joueuse. Son équipe a pris une option sur le titre national dimanche en battant le champion sortant, le VDK Gand, 2-3 dans le premier match de la finale jouée au meilleur des trois matchs. L'Astérix AVO a remporté la Coupe de Belgique fin février 3-2 contre Gand. Ferre Reggers (Maaseik) a reçu le trophée de débutant de l'année. Celui-ci est revenu chez les femmes à Anna Koulberg (Astérix Avo Beveren). Steven Vanmedegael (Roulers) chez les messieurs et Kris Vansnick (Asterix Avo Beveren) chez les dames ont reçu le prix de coach de l'année. Wout D'heer (Trentino/Ita) et Kaja Grobelna (Chieri/Ita) ont été élus meilleurs Joueur et Juueuse belge évoluant à l'étranger. Les titres de MVP, qui n'est attribué au meilleur joueur/joueuse comme en basket, ont été attribués à Gil Hofmans (Guibertin) et Kory White (Ostende). Willy Vinck a reçu un Lifetime Achievement Award; Nina Coolman (Oudegem) et Jelle Sinnesael (Menen) ont été récompensés pour leur carrière. Enfin, Wim Cambré est le meilleur arbitre. (Belga)