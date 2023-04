Appel Liège - Condamnée à 5 ans avec sursis partiel pour avoir fait tabasser son beau-fils

Les faits s'étaient déroulés le 27 août 2021 dans la maison de la prévenue. Deux mineurs d'âge étaient entrés par une porte volontairement laissée ouverte. La victime, un jeune homme âgé de 18 ans mais souffrant d'une déficience mentale, avait été réveillée en sursaut, bâillonnée et attachée. Le jeune homme avait été roué de coups par ses deux agresseurs qui avaient aussi emporté quelques objets de valeur et la voiture de son père. L'enquête avait révélé que c'est la belle-mère du jeune homme qui avait commandité et organisé l'agression, dans le but de le tabasser et de lui faire quitter la maison. Elle avait motivé les agresseurs en leur prétendant qu'elle avait subi des attouchements et en décrivant le jeune homme comme un pédophile. Elle souhaitait que le jeune homme se fasse massacrer et soit abandonné à son sort dans la cave de la maison. La cour d'appel a condamné la prévenue à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour la moitié. (Belga)