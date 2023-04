Conflit au Soudan - Soudan: le Royaume-Uni annonce entamer l'évacuation de ses ressortissants

"Les vols seront ouverts à tous les Britanniques ayant un passeport et la priorité sera donnée aux familles avec enfants et/ou aux personnes les plus âgées ou avec un problème de santé", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les avions décolleront de l'aérodrome Wadi Saeedna, qui se trouve à l'extérieur de la capitale Khartoum, a ajouté le ministère, demandant aux candidats au départ de se rendre "dès que possible" sur place pour pouvoir embarquer. Ne pourront être évacués que les titulaires d'un passeport britannique et leur conjoint et/ou enfants autorisés à entrer sur le territoire britannique, a précisé le ministère des Affaires étrangères en milieu de journée. Les passagers seront dans un premier temps acheminés jusqu'à une base de la Royal Air Force à Chypre, d'où un premier avion est parti vers le Soudan, avant de pouvoir regagner le Royaume-Uni, selon un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak. Londres anticipe l'évacuation de 2.000 ressortissants qui ont signalé aux autorités vouloir être évacués du pays. Les autorités britanniques ont entamé cette évacuation peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 72 heures, conclu sous l'égide des Etats-Unis après 10 jours de combats qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. Face à la dégradation de la situation dans le pays, en proie aux combats pendant dix jours, Londres a déjà évacué dimanche le personnel de son ambassade et leurs familles, mais faisait face à des critiques sur la gestion de ses autres ressortissants coincés dans le pays. (Belga)