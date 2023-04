Conflit au Soudan - Soudan: Tokyo évacue plusieurs dizaines de ressortissants et ferme son ambassade

"Un total de 45 personnes ont décollé de l'est du Soudan pour Djibouti à bord de l'avion de transport C2 envoyé" par les troupes japonaises, a déclaré M. Kishida à la presse tôt mardi. Il a ajouté que quatre autres ressortissants japonais avaient également pu quitter le Soudan pour Djibouti et l'Ethiopie avec l'aide de la France et d'organisations internationales. Quelques heures plus tard, le ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'ambassade était désormais temporairement fermée après l'évacuation du personnel. Le Japon avait déclaré qu'environ 60 de ses ressortissants étaient présents au Soudan avant que soit prise la décision de les évacuer. Le ministère des Affaires étrangères mettra en place un bureau de liaison à Djibouti pour continuer à aider les Japonais restés au Soudan à évacuer. Plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine. Les violences, principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. (Belga)