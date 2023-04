Couronnement de Charles III - Le couple royal assistera au couronnement de Charles III

"Le protocole a évolué en l'espace de 70 ans", note le directeur de la communication du Palais royal, Xavier Baert. "Des invitations ont ainsi été adressées à de nombreux chefs d'État, en ce compris les têtes couronnées. A l'époque du couronnement d'Elizabeth II (le 2 juin 1953, NDLR), le roi Baudouin, qui régnait à l'époque, n'était pas présent. C'est le prince Albert qui avait alors participé à la cérémonie", rappelle-t-il. D'autres souverains assisteront au sacre. C'est notamment le cas du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, ainsi que le prince héritier Frederik de Danemark et son épouse la princesse Mary. Le prince héritier Akishino et son épouse la princesse Kiko représenteront, quant à eux, le Trône du Chrysanthème. Le couronnement de Charles, âgé de 74 ans, aura lieu huit mois après le décès de la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Tant le roi Philippe que la reine Mathilde avaient assisté aux funérailles de la monarque à la longévité exceptionnelle. Quelque 2.000 personnes sont attendues le 6 mai au matin, à l'Abbaye de Westminster à Londres, où se déroulera la cérémonie, comme les précédents couronnements de monarques britanniques depuis 900 ans. La célébration sera, comme le veut la tradition, dirigée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef spirituel de l'Eglise anglicane. L'épouse de Charles, Camilla, sera elle aussi couronnée. (Belga)