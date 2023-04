Delhaize - Nouvelle réunion entre direction et syndicats prévue le 2 mai

Les négociations sociales sont toujours dans l'impasse depuis l'annonce, le 7 mars dernier, du projet de mise sous franchise des 128 Delhaize intégrés. Les deux premières réunions sous l'égide d'un médiateur s'étaient déroulées dans un climat "tendu", les syndicats et la direction campant invariablement sur leurs positions. Lundi, un conseil d'entreprise prévu de longue date chez Delhaize s'était également conclu sans aucune avancée. Les syndicats avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas discuter du plan d'avenir de la chaîne de supermarchés lors de ce CE ordinaire. La direction, de son côté, avait émis le souhait d'évoquer, lors de ce CE, "des garanties et des mesures afin de dissiper les doutes des collaborateurs. Malheureusement, les partenaires sociaux ont quitté la réunion de façon anticipée". Une nouvelle réunion se tiendra le 2 mai, en présence des syndicats et de la direction. Selon le porte-parole de l'enseigne, ce "conseil d'entreprise extraordinaire" n'était pas prévu et a été spécifiquement planifié à la demande des partenaires sociaux". Aucune nouvelle rencontre en présence d'un médiateur n'a été fixée pour l'heure. (Belga)