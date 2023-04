Frédéric Maréchal succède à Paul-Henri Wauters à la tête du Botanique

"Membre de la Commission des musiques depuis plus d'une dizaine d'années, le jury a estimé que Frédéric Maréchal avait tant les connaissances musicales que les qualités de gestion nécessaires pour prendre la relève", souligne la présidente du conseil d'administration du Botanique, Aline Godfrin. Après 35 ans au sein du Botanique, d'abord en tant que programmateur musical puis à la direction, Paul-Henri Wauters passe le flambeau à l'occasion de son départ à la retraite. "Paul-Henri Wauters et ses équipes ont fait du Botanique une salle de référence sur la scène culturelle francophone, belge et internationale. Grâce à une gestion exemplaire, le Botanique a pu se développer dans les meilleures conditions", salue Aline Godfrin. "Une partie des bénéfices ont pu être réinjectés dans la rénovation des serres et de ce joyau patrimonial. Des travaux sont également en cours pour augmenter la capacité d'accueil du lieu." Frédéric Maréchal occupera la fonction de directeur général et artistique pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, selon les nouvelles dispositions décrétales. (Belga)