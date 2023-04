FWB: un nouveau cadre pour le soutien des centres d'archives privées

Le texte vise à mieux cadrer l'octroi des subventions par la FWB et baliser les missions attendues par ces institutions jugées capitales pour la transmission de la mémoire vers les générations futures. La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient à l'heure actuelle une petite quinzaine de centres d'archives privées à hauteur de 2,6 millions d'euros par an. Ces centres ont pour mission la sauvegarde de documents et d'archives de natures diverses: elles peuvent en effet porter sur l'histoire politique, économique, sociale, culturelle, architecturale, littéraire ou encore environnementale. Le décret, qui devrait être validé le mois prochain en séance plénière du Parlement, devrait livrer ses pleins effets à partir de 2025. Actuellement, le secteur des centres d'archives privées est théoriquement réglementé par un précédent décret de 2004. Mais celui-ci n'avait jamais pu entrer en vigueur, ses arrêtés d'application n'ayant jamais été adoptés. (Belga)