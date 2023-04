Intempéries - La commission d'experts a remis son livre blanc à Annelies Verlinden

Rédigé à la suite des inondations survenues en juillet 2021, son président Olivier Schmitz, gouverneur de la province de Luxembourg, a indiqué que l'ouvrage devait se lire dans une perspective d'avenir, et non comme seule réponse à la catastrophe vécue cet été-là. Il contient une centaine de recommandations réparties en six grands piliers. Une des recommandations transversales a trait au développement de la "culture du risque", en faisant du citoyen "un acteur essentiel de la stratégie de résilience", a déclaré le gouverneur à l'attention de la ministre. Cela doit passer par la formation, l'éducation des enfants. "Le citoyen a une connaissance et une plus-value à faire valoir", a-t-il estimé. Les experts proposent dès lors la mise en place d'"un centre national de référence" qui serait chargé de trois missions: diffuser et promouvoir la culture du risque, améliorer les compétences des acteurs et évaluer. Ils proposent aussi de mettre en place une "turbulence governance" (gouvernance en temps de crise d'une durée exceptionnelle), où l'on miserait sur une approche en réseau et une logique démocratique. "ça ne peut plus être l'apanage de l'exécutif", a lancé M. Schmitz. Les experts proposent par ailleurs de donner plus de souplesse à l'échelonnement des phases (communales, provinciales, fédérale), avec une coordination fédérale des phases provinciales. Le livre blanc rappelle aussi le rôle essentiel des centrales d'urgence et de la coordination opérationnelle, avec un inventaire régulier, voire quotidien, des moyens à disposition. La communication, elle, doit devenir "multicanal", mais avec des sources officielles bien identifiées. "B-Alert n'est pas suffisant", a relevé Olivier Schmitz, attirant l'attention sur la fracture numérique. (Belga)