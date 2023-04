Invasion de l'Ukraine - Les progrès réalisés par l'Ukraine lui ouvrent une nouvelle tranche d'aide UE

L'UE s'est engagée à verser cette année à l'Ukraine jusqu'à 18 milliards d'euros de prêts à conditions très avantageuses (remboursement à partir de 2033 sur 35 ans, la charge d'intérêt étant couverte par l'UE). Cette nouvelle tranche porte les montants versés à 4,5 milliards d'euros. Cette assistance dite "macro-financière" doit aider le pays à payer les salaires et les pensions, maintenir le fonctionnement des hôpitaux et des écoles, le logement, mais aussi à reconstruire les infrastructures énergétiques, d'eau ou de transports détruites par la Russie. Les tranches de versement sont toutefois subordonnées à des progrès dans la mise en œuvre de certaines conditions politiques et au respect d'exigences de transparence et de bon usage des fonds. C'est bien le cas, selon la Commission. "L'Ukraine a notamment réalisé des progrès importants pour renforcer l'État de droit, accroître la stabilité financière, améliorer le fonctionnement du système gazier et promouvoir un meilleur climat d'entreprise", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Cette conclusion permettra également le versement de deux autres paiements mensuels de 1,5 milliard d'euros chacun en mai et en juin. Depuis l'invasion russe du 24 février 2022 en Ukraine, l'Union européenne et ses États membres ont aidé ce pays à hauteur de 68 milliards d'euros sous forme de soutien financier, humanitaire, militaire ou de crise, fait valoir la Commission. (Belga)