Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine dénonce "l'hypocrisie" de Lavrov à l'ONU

"Un cirque hypocrite complet. Lavrov préside le Conseil de sécurité de l'ONU justifiant la guerre, les massacres, la destruction totale...", a fustigé sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller de Volodymyr Zelensky. "La Russie humilie clairement la démocratie, la liberté, les conventions", a-t-il encore asséné. L'authenticité du tweet de M. Podoliak a été confirmée à l'AFP par une source au sein de la présidence ukrainienne. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est à New York depuis lundi, alors que la Russie assure jusqu'à la fin du mois d'avril la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Lundi, le ministre russe a affirmé que le système des Nations unies "vit une crise profonde", accusant les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, d'en être responsables. Mardi, il doit présider une session de débats sur la situation au Moyen-Orient et donner une conférence de presse, après plus d'un an d'invasion en Ukraine. (Belga)