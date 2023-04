Invasion de l'Ukraine - Wimbledon va offirir 565.000 euros à l'Ukraine en raison du retour des Russes

Lors de la conférence de presse pour annoncer les plans du tournoi de cet été, les organisateurs ont révélé que pour chaque billet acheté, une livre sterling sera reversée à la cause ukrainienne. Ce qui devrait représenter un montant total d'environ 500.000 livres (environ 565.000 euros). Pendant ce temps, le All England Club et la Lawn Tennis Association (LTA) fourniront gratuitement deux chambres d'hôtel par joueur ukrainien et des installations d'entraînement pour la durée de la saison estivale sur gazon, ainsi que le financement d'une journée au tournoi pour 1.000 réfugiés ukrainiens. Wimbledon et la LTA ont annoncé à la fin du mois dernier la levée de l'interdiction de participation des joueurs russes et bélarusses. Les organisateurs du troisième tournoi du Grand Chelem de la saison avaient été sanctionnés par la WTA et l'ATP par de lourdes amendes et la suppression des points de classement la saison dernière. Afin de concourir cet été, les joueurs et joueuses russes et bélarusses doivent signer des documents stipulant qu'ils n'apportent aucun soutien à la guerre en Ukraine ou à l'un ou l'autre régime, ni ne recevront de soutien financier de l'État russe ou bélarusse ou d'entreprises qui leur sont liées. Plusieurs joueurs ont déjà signé ces documents et il reste à voir si ces demandes dissuaderont des compétiteurs russes ou bélarusses de participer. (Belga)