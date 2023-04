ITF Oeiras - Greet Minnen et Magali Kempen s'inclinent au premier tour du double

Le premier set a été disputé, et les deux paires se sont rendu coup pour coup, avec un break et un contre-break, jusqu'au jeu décisif. Dans celui-ci, menées 6/3, Minnen et Kempen ont résisté à 5 balles de set avant de céder, 9/7. La deuxième manche a vu pas moins de cinq breaks, mais Berberovic et Gavrila ont réussi à protéger leur service une fois de plus que leurs adversaires afin de s'imposer, 6-4. Les deux joueuses belges figurent également dans le tableau du simple. Dans celui-ci, Minnen, 173e joueuse mondiale et tête de série N.4, a battu l'Indienne Karman Thandi (WTA 278) en début de journée. Elle affrontera en huitième de finale la Bosnienne Nefisa Berberovic (WTA 304). Magali Kempen (WTA 196/N.7) disputera quant à elle son premier tour mercredi face à la lucky loser des qualifications la Française Yasmine Mansouri (WTA 482). (Belga)