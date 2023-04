Jupiler Pro League - Fredberg : "Le moment de prendre des décisions et de les mettre en oeuvre"

"Quand je regarde la saison, c'est très loin d'être ce que nous voulons voir. Tout d'abord, il y a un manque de qualité. Cela vaut pour les joueurs, pour le staff et aussi pour l'environnement ici. Il y a aussi un énorme manque de constance. Les joueurs se sont surpassés dans certains matchs et ils nous ont offert un beau parcours européen. Mais en championnat, nous nous sommes parfois demandé s'il s'agissait de la même équipe. Nous devons évaluer cela", a-t-il indiqué. Fredberg a insisté sur la nécessité de renforcer l'équipe, en particulier dans le domaine offensif. "Pour l'instant, nous ne disposons pas d'une équipe capable de rivaliser avec le top de la compétition. C'est la vérité et ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Le mercato d'été sera important pour nous. Mais nous devons en avoir pour notre argent. Si nous achetons des joueurs, ce sont des joueurs en qui nous croyons et qui peuvent avoir un impact. D'une manière générale, la formation des jeunes restera une priorité. Développer les talents est crucial pour nous. Cela fait partie de notre ADN". Le CEO du RSCA a confirmé le maintien à son poste de l'entraîneur danois Brian Riemer qui verra du changement dans son staff. "Dans ce domaine aussi, il y a eu trop peu de continuité ces dernières années". (Belga)