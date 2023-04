La Ligue Francophone de Hockey récompensée par le Prix Stop Racism in Sport 2022

Dominique Coulon, directeur général de la LFH, a reçu le prix. "Dans le hockey et dans la pratique du sport, l'éthique et le respect font partie de nos piliers", a-t-il expliqué. "La sensibilisation et l'inclusion sont également des piliers sur lesquels nous construisons notre action." "En dehors du suivi et de la sanction" dont il est souvent question en matière de discrimination, la LFH a mené "une action de sensibilisation et de prévention." Près de 4.500 enfants, des catégories U9 aux U11, ont reçu un livre qui racontait une histoire vraie, afin d'apprendre à agir face à des comportements désobligeants et discriminatoires. "Dans le monde du hockey, il n'y a pas trop de comportements racistes qui nous reviennent", a avoué Dominique Coulon. "Mais nous ne sommes pas naïfs et n'ignorons pas leur existence. Nous espérons les limiter par notre prévention", a-t-il conclu. L'association Stop Racism in Sport décrit le prix comme une mise à l'honneur des "personnes qui se battent pour atténuer le racisme dans la société et qui mettent en avant les valeurs sportives de respect, de solidarité ou encore de dignité qui sont primordiales dans la lutte contre le racisme." Un prix spécial a été remis à Laurent Thieule, président du FC Kraainem, qui promeut le message de l'association en accueillant notamment des jeunes réfugiés pour leur permettre de jouer au football, "et ainsi leur donner des chances d'intégration." (Belga)