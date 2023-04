Le théâtre de l'Ancre présente le projet architectural de sa future infrastructure

Le projet est dans les cartons depuis un peu moins de dix ans. Il a rencontré différents obstacles et a évolué progressivement. Dans la dernière version proposée par le bureau L'Escaut Architectures, il "déborde" sur plusieurs maisons voisines, que la Ville de Charleroi a acquises pour permettre au théâtre d'avoir davantage d'espace et d'être ouvert sur la ville. Contraint par une salle à la jauge trop réduite pour accueillir certaines créations contemporaines actuelles, le théâtre de création carolo bénéficiera à l'avenir de trois salles : une grande de 400 places, une plus petite de 130 places et une autre pour les répétitions. Le projet comprend également un foyer, des bureaux, un parvis "pensé comme une place publique" et une salle rooftop qui communiquera visuellement avec le ring aérien carolo distant de quelques dizaines de mètres seulement. "C'est un projet remarquable qui intègre le projet artistique dans le geste architectural", a affirmé Jean-Michel Van den Eeyden. "Ce projet est à la fois culturel, architectural et urbanistique", a affirmé pour sa part Paul Magnette, le bourgmestre carolo, évoquant la nouvelle entrée de ville que le projet architectural dessine. Le projet est estimé à quelque 14 millions d'euros. (Belga)