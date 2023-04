L'enseignement supérieur non-universitaire aura aussi ses personnes de contact 'genre'

La commission Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi matin à l'unanimité un projet de décret qui étend ce réseau de personnes de contact 'genre' aux Hautes écoles, aux écoles des arts ainsi qu'à tout l'enseignement de promotion sociale. Leur mission consistera notamment à donner plus de place aux femmes dans les carrières académiques et scientifiques au sein de ces établissements. La Fédération Wallonie-Bruxelles financera la création de cette fonction à hauteur d'un dixième d'équivalent temps-plein (ETP). Le décret approuvé mardi prévoit également la création d'une conférence de personnes de contact qui aura pour mission de partager et de généraliser les bonnes pratiques en la matière. Le texte devrait être définitivement approuvé le mois prochain en séance plénière du Parlement de la Fédération. (Belga)