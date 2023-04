Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany et Burnley sacrés en Championship après leur victoire à Blackburn

Ce résultat permet aux Clarets de prendre 13 points d'avance sur Sheffield United et de sécuriser le sacre à deux journées de la fin de la compétition. Les Blades ne peuvent marquer qu'un maximum de douze points. Malgré une première mi-temps dominée par Blackburn, les deux équipes rentraient au vestiaire avec un score toujours vierge au marquoir. En seconde période, Manuel Benson, ancien de Genk, Mouscron, et de l'Antwerp, ouvrait la marque, sur le seul tir cadré du match pour Burnley, et offrait ainsi les trois points du titre (66e, 0-1). (Belga)