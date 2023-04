Les ventes de Dow affectées par l'environnement économique

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 22% à 11,9 milliards de dollars sur la période, détaille un communiqué. Les ventes ont d'une part reculé de 11% en volume. Les prix de leur côté ont diminué de 10% en raison d'une hausse de l'offre de produits dans le secteur au moment où le ralentissement de l'économie pèse sur la demande. Le groupe avait profité pendant plusieurs trimestres pendant la pandémie d'une hausse des prix de ses produits liée aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Observant le ralentissement de ses ventes, Dow avait déjà engagé fin 2022 un programme de réduction de coûts d'environ 1 milliard de dollars, comprenant notamment la suppression d'environ 2.000 postes. Ce programme "progresse", a souligné l'entreprise mardi. En incluant les coûts de restructuration ainsi que les coûts juridiques, le groupe est passé dans le rouge au premier trimestre, enregistrant une perte nette de 93 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, Dow a toutefois dégagé un bénéfice par action de 58 cents, supérieur aux 36 cents prévus par les analystes. Son chiffre d'affaires était aussi au-dessus des prévisions. L'action du groupe, l'un des plus grands fabricants au monde d'additifs plastiques, de polyéthylène, de résines et de silicone, reculait de 0,9% dans l'échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York. (Belga)