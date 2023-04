NBA - Toumani Camara s'inscrit à la draft de la NBA

"J'ai décidé de passer professionnel et de me présenter à la draft de la NBA", a écrit Camara. Il évoluait depuis quatre ans en NCAA, le championnat universitaire, d'abord aux Georgia Bulldogs (2019-2021) puis, depuis 2021, aux Dayton Flyers. Cette saison, Camara a tourné à 13,9 points, 8,6 rebonds et 1,7 assist de moyenne par match. Il s'était inscrit à la draft l'an passé avant de se retirer pour rester une année de plus à Dayton. Avec 22 victoires et 12 défaites, Dayton a fini troisième de sa conférence, manquant l'accession à la 'march madness', le tournoi final. La draft de la NBA permet aux équipes de sélectionner à tour de rôle des joueurs issus de l'université, du lycée ou de l'étranger. Elle se tiendra le 22 juin à New York. Le Français Victor Wembanyama fait figure de principal candidat à être choisi en premier. Le 16 mai, la NBA procèdera à la loterie qui détermine l'ordre de choix parmi les équipes non qualifiées pour les playoffs. (Belga)