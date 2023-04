Procès des attentats à Bruxelles - Le faussaire Farid Kharkhach absent au procès pour raison médicale

La cour a en effet reçu un certificat attestant que le Belgo-Marocain n'est pas en état de témoigner car il souffre d'un stress post-traumatique "très avancé" dû à sa détention. "Les années d'incarcération de mon patient et l'injustice vécue lui sont traumatiques", explique son psychiatre. "Une telle audience serait contre-productive", "toute épreuve qui aggraverait son état mental" étant "contre-indiquée". Farid Kharkhach a été condamné le 29 juin dernier en France lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il a écopé de deux ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie. Il était alors jugé pour avoir fourni de faux papiers à la cellule djihadiste responsable des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Sa peine a été la plus basse des 20 accusés car la qualification terroriste n'a pas été retenue. "J'aurais aimé être là pour les victimes", a commenté celui qui n'est cité dans le procès bruxellois qu'en qualité de témoin. "J'ai vraiment essayé mais je ne peux vraiment pas venir vu mon état de santé", s'est-il excusé. Mardi, la cour a commencé à lire ses auditions, desquelles il ressort que le kamikaze du métro Khalid El Bakraoui l'avait contacté pour commander de faux papiers. (Belga)