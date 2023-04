Région bruxelloise - Clear Channel déploiera 125 écrans digitaux de dernière génération aux entrées du métro

Ceux-ci seront répartis majoritairement sur le territoire de la Ville de Bruxelles mais également sur 12 communes. Les nouveaux écrans seront installés début 2024. Par voie de communiqué, Clear Channel a indiqué avoir mis l'accent sur le design des écrans, qui sera une prolongation du look de la nouvelle génération des bus, trams et métros de la STIB. Chaque entrée de métro sera équipée d'un écran tactile accessible aux usagers, offrant des informations liées à la STIB et aux alentours de la station. De plus, chaque écran sera équipé d'informations de mobilité, affichant les horaires de métro en temps réel. La STIB bénéficiera également d'une présence sur la face publicitaire pour ses campagnes spécifiques. Les écrans seront également accessibles aux commerces de la station. En Belgique, Clear Channel emploie 190 collaborateurs, affiche un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, plus de 10.000 panneaux publicitaires et écrans digitaux. (Belga)