UBS espère boucler l'acquisition de Credit Suisse dès le deuxième trimestre de cette année

Le numéro un de la banque en Suisse a indiqué avoir engrangé un bénéfice net d'un milliard de dollars au premier trimestre de cette année, bien en deçà des attentes mais il fait état "de fortes entrées de capitaux" sur cette même période témoignant de la confiance des clients malgré les turbulences actuelles, selon le communiqué des résultats trimestriels. Ainsi, UBS souligne "un afflux net d'argent frais pour Global Wealth Management (la gestion de fortune, NDLR) de 28 milliards d'USD, dont 7 milliards d'USD ont afflué au cours des 10 derniers jours du mois de mars, après l'annonce de l'acquisition de Credit Suisse". Concernant le rachat de Credit Suisse, le nouveau directeur général Sergio Ermotti, rappelé dans des fonctions qu'il avait déjà occupées pour piloter la délicate fusion, s'"est dit "convaincu que cette transaction contribuera à renforcer la position de leader de la place financière suisse et profitera à l'ensemble de l'économie". Cette combinaison "présente une opportunité unique de créer de la valeur significative à long terme pour toutes les parties prenantes", a-t-il souligné dans le communiqué. Les investisseurs sont maintenant à l'affût de toute information supplémentaire qu'il sera à même de donner pendant une longue téléconférence de 90 minutes avec des analystes du secteur bancaire qui doit débuter vers 07H00 GMT (09H00, heure de Bruxelles-. UBS a accepté le 19 mars, sous la pression des autorités suisses, d'acheter sa compatriote pour 3 milliards de francs suisses et avec de solides garanties financières du gouvernement fédéral et de la banque centrale, en cas de mauvaise surprise dans les livres de comptes de Credit Suisse. (Belga)