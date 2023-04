Une journée scientifique pour aborder l'avenir de la métallurgie en Wallonie

Selon cette dernière, le besoin d'un lien de proximité entre les unités de production d'une part et les centres de compétences d'autre part s'est renforcé ces dernières années. Or, la Wallonie compte plusieurs de ces centres. Ce qui constitue un avantage pour la région. "C'est pour cela aussi qu'on a besoin de forces vives, d'ingénieurs capables de travailler dans le secteur", a affirmé Véronique Vitry. La métallurgie est un élément clé pour l'industrie wallonne, a indiqué pour sa part Anthony Van Putte, directeur général du pôle de compétitivité MecaTech. Selon lui, l'importance du secteur a crû avec les nouveaux défis que sont la digitalisation et la transition énergétique. "Si on veut que nos entreprises se digitalisent, intègrent des capteurs ou de l'électronique, fassent un shift énergétique, on a besoin d'énormément de métaux. Et à cet égard, les compétences historiques de la Wallonie en métallurgie sont un atout pour développer des solutions innovantes et des matériaux nouveaux", a-t-il indiqué. (Belga)