Une plantation de 852 plants de cannabis démantelée à Molenbeek-Saint-Jean

"Une de nos patrouilles a été envoyée à Molenbeek-Saint-Jean, le 17 avril dernier vers 15h00, pour un signalement d'activités suspectes. À son arrivée sur place, la patrouille a constaté qu'une personne quittait les lieux. Les policiers ont ensuite découvert, derrière la propriété, un grand hangar", a relaté la zone de police Bruxelles-Ouest. "En entrant dans celui-ci, une odeur de cannabis s'est fait sentir et les policiers sont tombés sur une plantation". Selon la zone, plusieurs salles de culture de cannabis étaient aménagées, "avec des systèmes d'extraction, un local technique, des sacs de terreau, des engrais, etc." Au total, ce sont 852 plants de cannabis qui ont été découverts. "Le laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale est ensuite arrivé sur les lieux pour effectuer les recherches d'indices. L'enquête judiciaire a été confiée à notre service recherche locale. Quant au suspect, il a été interrogé et mis à la disposition du parquet de Bruxelles le 18 avril. Il a ensuite été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction", a encore indiqué la zone de police locale. (Belga)