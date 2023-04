Une trentaine de châteaux wallons ouvrent leurs portes pour la "Vie de château en famille"

Les familles pourront prendre part à des activités variées (saynètes historiques, démonstrations de rapaces, parcours sensoriel, concours de cabanes?) complétées par des jeux de piste adaptés aux 3-5 ans et aux 6-12 ans. Ceux-ci ont été concoctés par l'association "Musées et Sociétés en Wallonie". Deux édifices remarquables seront accessibles en Brabant wallon, huit en Hainaut, 13 en province de Liège, trois en province de Luxembourg et six en province de Namur. Pour cette édition 2023, les cantons de l'Est (Ostbelgien) se joignent au programme avec l'ouverture au public des château et donjon de Raeren. Les deux édifices remontent au 14e siècle. L'ensemble des activités proposées et les châteaux participants sont détaillés dans une brochure téléchargeable sur le site des Journées du patrimoine (journeesdupatrimoine.be). Certaines animations nécessitent une réservation auprès des organisateurs. (Belga)