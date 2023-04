VolleyProms - Steven Vanmedegael , coach de l'année, attend un "sacré choc" face à Maaseik

"C'est ma cinquième saison dans la Ligue et je remporte ce trophée pour la première fois", a déclaré Vanmedegael. "Les années précédentes, beaucoup de gens disaient que je gagnerais, et c'était encore le cas. Mais aujourd'hui, c'est mon tour." Roulers n'a subi qu'une seule défaite depuis le début de la saison en Lotto Volley League, le mois dernier contre Maaseik (3-1). "On n'imagine pas cela avant la saison. Les gens vous traiteraient de fou. Sur 44 matchs, nous n'en avons perdu que cinq. J'en suis très fier." En Coupe CEV, les Flandriens ont atteint la finale, mais Modène s'est révélé de justesse le plus fort. "Ce que nous avons réalisé en Europe est unique. Ce n'est pas facile d'égaler cela. Mais cela fait toujours mal d'avoir perdu à domicile. Cela n'a pas encore été digéré. Vendredi, nous entamons la finale du championnat. Ce sera un sacré choc contre Maaseik. Cela dépendra des détails et de la forme du jour", a conclu Vanmedegael, qui prendra l'avion le lendemain du dernier match de championnat en Belgique, en direction de la Slovaquie, pays dont il est le coach national. (Belga)