17 gares namuroises et 5 luxembourgeoises seront mieux desservies par les trains

Tant pour le segment domicile-travail - qui a baissé de 10% entre 2019 et 2022 - ou domicile-école que pour le segment de loisirs - qui a progressé de 30% entre 2019 et 2022 - la SNCB mise sur des augmentations de fréquence pour une quinzaine de gares omnibus. Ces adaptations sont prévues entre Namur et Charleroi ainsi qu'entre Namur et Liège. "L'objectif du plan de transport est d'augmenter le nombre de voyageurs en train de 30% d'ici à 2032. Ces augmentations de la fréquence des trains omnibus permettra à davantage d'usagers d'accéder aux grandes gares. Mais également de réduire le temps de parcours des trains IC de plusieurs minutes puisqu'ils ne devront plus s'arrêter dans certaines gares, mieux desservies par ailleurs", a expliqué Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Dès décembre 2023, la fréquence des trains S61 Wavre - Ottignies - Fleurus - Charleroi - Namur - Jambes sera doublée le week-end: un passage toutes les heures au lieu d'un toutes les deux heures. Les trains IC ne desserviront plus ces gares le week-end. L'accès en transport en commun à l'aéroport de Charleroi sera facilité grâce à une navette de bus vers l'aéroport toutes les 20 minutes ? depuis la gare. (Belga)